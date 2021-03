La fiscalité immobilière en Wallonie serait "injuste, complexe et désuète" Immobilier Stéphane Tassin

© J-L Flémal Le revenu cadastral d’un bâtiment est souvent très éloigné de la réalité.

"C’est, selon moi, la première fois qu’une synthèse concernant la fiscalité immobilière en Wallonie est réalisée”, explique le député wallon Paul Furlan (PS). Ce dernier a sollicité les professeurs Benoît Bayenet (ULiège et ULB) et Marc Bourgeois (ULiège) pour rédiger un rapport de synthèse concernant la manière dont la fiscalité immobilière est organisée en Wallonie. “Elle m’apparaissait injuste, complexe et désuète”, justifie l’ancien ministre wallon du Logement (2014-2017).