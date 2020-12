Libre Immo | Le dossier

Le télétravail est une des tendances phares amenées par la crise du coronavirus. Perdurera-t-elle au-delà ?

Il y a 50 ans, le prospectiviste américain Melvin Webber a prédit que lors d’un "âge post-urbain", "il serait possible de résider au sommet d’une montagne et de maintenir un lien intime, en temps réel et concret, avec ses partenaires au travail ou ailleurs". D’une certaine manière, sa vision est devenue réalité car nombre de nos activités peuvent désormais être réalisées en ligne, même depuis le sommet d’une montagne. Mais pourquoi devrions-nous nous y installer pour autant ? À moins d’avoir un penchant pour l’ermitage, nous choisirons toujours de vivre dans les villes, avec leur humanité englobante et réconfortante.