Rare projet en hauteur porté sur le territoire de la commune de Knokke-Heist, l’emblématique “Community House” imaginée de concert par les bureaux d’architecture parisien Jakob+MacFarlane et belge (Gand, Bruxelles et Roulers) B2Ai, est également haute en… couleurs.

Ne laissant personne indifférent – les goûts et les couleurs… – la Community House a divisé les uns et les autres. Et ce, malgré une assise forte ; elle fait l’objet d’un partenariat public-privé entre la régie foncière knokkoise (AGSO) et le promoteur gantois Caaap (Artes Group). À tel point que, depuis deux, trois ans, tant le bourgmestre de Knokke, Léopold Lippens, que son partenaire privé ne se risquent plus à avancer une quelconque date de livraison. Jusqu’à aujourd’hui.