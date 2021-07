La jeunesse au service de l'entreprise belge Modulart, société unique en Europe Immobilier Aude Quinet

© D.R.

Ingénieur civil diplômé de la Faculté polytechnique de Mons en 2012, Quentin Poitoux (34 ans) entre aussitôt chez Modulart. Il travaillera quatre ans dans la division Recherche et Développement. Puis, après un court passage d’un an et demi aux Entreprises Louis De Waele, revient chez Modulart en novembre 2018 comme directeur des opérations. "Je supervise toutes les opérations dès qu’un permis urbanistique est octroyé", précise celui qui est marié et père de trois enfants.