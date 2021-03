La moitié des Belges pense que les prix de l’immobilier ne baisseront jamais Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock L’immobilier est un secteur d’investissement du baromètre comme un autre. Mais en février les réponses y afférentes ont interpellé la banque, qui a jugé bon de les mettre en avant.

Plus de la moitié des personnes interrogées (52 %) estime que les prix immobiliers ne diminueront jamais ! Certes, la Belgique n’est pas coutumière des baisses de prix. S’il y en a eu dans le passé, ce fut sur de courtes périodes et sur certains segments particuliers. Il n’empêche, même sans être habitués à des up and down, on pouvait penser qu’après le boom de 2020 les investisseurs seraient plus nombreux à s’attendre à un recul. Or, ils ne sont que 19 % à le penser.