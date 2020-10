Libre Immo | Le Zoom

Le sud-ouest de Schaerbeek attire eurocrates et jeunes couples aisés. Qui rénovent et ravivent la zone.

"Il fut un temps où Schaerbeek était la commune la plus riche de Belgique", assure le notaire Stephan Borremans, dont l’étude est installée depuis 1996 le long de l’avenue du Diamant, dans le désormais très recherché et très bien coté quartier Plasky. "Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder sa maison communale, qui a des allures de château…" Un passé fortuné qui se laisse encore admirer aujourd’hui, au détour des belles avenues et artères généralement arborées, bordées de maisons et hôtels de maître plus ou moins préservés, depuis la place de Jamblinne de Meux jusqu’au parc Josaphat.