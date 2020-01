Sa maison, "la plus grande maison unifamiliale passive certifiée au monde", Bruno Diliberto, autoconstructeur résidant à Amay, en province de Liège, la conçoit comme un "laboratoire d’expérimentations." Elle est le résultat de cinq années de recherches préparatoires, 18 mois de chantier et, pour son concepteur, qui a mis la main à la pâte et réalisé lui-même de nombreux postes, pas moins de 3 000 heures de travail. "La maison est achevée et habitable depuis 2015, mais pour qu’elle soit reconnue par la Plateforme Maison passive (PMP), l’organisme certificateur en Belgique, ainsi que le Passive House Institute allemand, la référence au niveau mondial, il a fallu compter encore trois ans d’ajustements et de perfectionnements divers."