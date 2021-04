Libre Immo | Le dossier

Il a fallu des mois pour que les professionnels de la forêt et les représentants des propriétaires soient enfin entendus. Et des semaines pour que la Région wallonne prenne une décision. C’est chose faite : les propriétaires forestiers, fortement touchés par les sécheresses successives, les bestioles (scolyte) ou les maladies (chalarose), vont être soutenus et remotivés. Pas seulement eu égard aux pertes subies, mais, et c’est important de le signaler, dans le cadre d’un appel à projets sur le principe d’un subside à la reconstitution des parcelles. Et ce, que les propriétaires soient publics ou privés, l’enveloppe de 3 millions d’euros ayant été répartie entre eux de manière égale : 1,5 million chacun.