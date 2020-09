La traditionnelle journée de la rénovation prendra ses quartiers à Bruxelles et dans cinq provinces du pays (les deux Brabants, le Hainaut, Liège et Namur) ce dimanche 27 septembre. Au total, une trentaine de projets (dont 22 dans la capitale) sont à découvrir dans le respect des mesures sanitaires (port du masque et gel hydroalcoolique à disposition), visite guidée de leur architecte à la clé. L’événement est gratuit mais les candidats à la visite doivent obligatoirement s’inscrire avant.

Beaucoup de projets bruxellois

En Brabant flamand, c’est une maison datant des années 60 rénovée par l’architecte Hajrije Bergsoj suivant des solutions durables et économiques dans une architecture extérieure très design qui est donnée à voir. Dans son homologue wallon, trois projets sont présentés, dont un à Nivelles, signé par Adrien Debaudrenghien (Black Studio) et ciblant une maison mitoyenne ancrée à deux pas de la Grand-place. L’habitation a été ouverte sur le jardin orienté plein sud et structurée en demi-niveaux pour faire entrer la lumière dans chaque pièce.

À Bruxelles, les visiteurs ont l’embarras du choix. "Les enjeux environnementaux et le renouvellement du bâti prennent une place considérable", indiquent les organisateurs de l’événement dans un communiqué. "C’est pourquoi de nombreux Bruxellois optent pour la rénovation." L’un des projets repris dans le programme des visites concerne la transformation d’un entrepôt en un duplex atypique de deux chambres à Etterbeek, réalisée par Renata Zambrzycka (AVR Architects). Un autre, à Etterbeek toujours, présenté par Charles Groensteen (Edgar), donne à voir la transformation et l’extension d’une maison unifamiliale typique datant de la fin du 19e siècle en un ensemble ultra-lumineux mêlant le design contemporain épuré et l’ancien authentique.

Reconversion et durabilité

Dans le Hainaut, une maison mitoyenne transformée par Elodie Racioppo (R*architecture) à la manière d’un loft et entièrement ouverte sur le jardin se laisse visiter à Merbes-le-Château. En province de Liège, quatre projets sont recensés, dont l’un à Hannut. L’architecte Luc Gabriel a réaffecté un bâtiment industriel en ruines en habitation. Structures métalliques et escaliers en bois et en métal y côtoient désormais des murs courbes en verre et des dalles en béton armé. Enfin, à Namur, deux projets accueillent les curieux. L’un d’eux, à Assesse, est pour le moins ambitieux puisqu’il table sur la reconversion de deux maisons datant de 1900 en six logements. La priorité pour Patricia Lechien (T 17 Architectes SASPJ) était de donner la priorité aux matériaux locaux et biosourcés (blocs de chanvre, chaux…) dans une démarche de développement durable.

Dimanche 27 septembre, de 10h à 18h. Infos et inscriptions pour les visites : www.journeedelarenovation.be