L'incursion de la réalité virtuelle, et du numérique en général, dans le secteur immobilier marque un virage dans les habitudes et de nombreux internautes sont tentés de passer par les plateformes de vente en ligne. Toutefois, le contact humain, comme les qualités de savoir-être et de savoir-faire font toujours la différence. Elles sont un engagement, une véritable signature. Grâce à son expérience en tant qu'expert immobilier, Property One est incontestablement votre partenaire privilégié. Quelle est sa plus-value sur tous les éléments cruciaux pour la réussite de votre projet ? Suivez le guide. On vous explique.

Un partenaire unique à votre disposition

De la première prise de contact jusqu’à la passation de l’acte authentique, Property One vous garantit un seul interlocuteur dans la gestion de votre dossier. En cours de mission, un feed-back régulier vous est aussi assuré sur l’état d’avancement des tractations, ce qui vous offre un gain de temps considérable et une vision claire sur la stratégie mise en place. Au-delà d’assurer les visites, c’est aussi votre gestionnaire de dossier qui s’occupe de négocier et de répondre aux multiples questions des candidats. Vous n’aurez pas besoin de traiter avec des dizaines d’amateurs potentiels qui doivent « vous rappeler » et qui ne le font jamais ou pour qui « la banque est d’accord », mais qui finalement n’obtiennent pas leur prêt.

Une meilleure estimation du bien

La détermination du juste prix est l’un des aspects les plus complexes dans un processus de vente. Si le prix demandé est plus élevé que celui du marché, votre bien partira plus difficilement, voire pas du tout. En revanche, si le prix fixé est trop bas, vous n’aurez pas obtenu le meilleur prix. L’estimation d’un bien immobilier ne se fait pas à la louche. Elle demande de s’appuyer sur des statistiques que vous n’avez pas. Cela s’appelle les références de ventes. L’expérience d’un agent immobilier fait toute la différence. Grâce à son expertise et à sa connaissance du marché, il vous propose un montant et réalise des transactions sur base de chiffres pertinents. Pour fixer le prix le plus juste, Property One réalise ses estimations en cinq étapes, et ce sans engagement.

Des compétences pointues

Un agent immobilier, c’est aussi un spécialiste de son secteur. Les normes juridiques étant de plus en plus strictes et rigoureuses, le métier d’agent immobilier ne peut plus se borner au rôle de simple intermédiaire. Comme il n’est pas toujours aisé pour les particuliers de s’y retrouver dans les méandres et dédales des modifications législatives (urbanistiques, électriques, énergétiques, techniques, etc.), la profession se complète aujourd’hui clairement de conseils très qualitatifs et pointus à devoir distiller pour préserver vos intérêts. Chez Property One, chaque collaborateur est formé régulièrement sur les nouvelles législations et jurisprudences afin de pouvoir conclure la vente en toute sérénité.

Multipliez vos chances de vente par trois

Une étude, « La perspective des coûts de transaction perçus : une explication de l'intermédiation immobilière » - réalisée par trois chercheurs au CNRS et à Paris Dauphine - s’est récemment penchée sur le marché immobilier et son évolution depuis quelques années. Après avoir interrogé un total de 6.077 personnes qui souhaitaient vendre leur bien, Fabrice Larceneux, Thomas Lefebvre et Arnaud Simon sont arrivés aux constats suivants :

les agences immobilières ont obtenu un résultat de 67% de parts de marché, les particuliers sont à 21% et le reste (12%) concerne des projets vendus via des notaires ou des amis ;

pour ce qui est des ventes, pour un total de 3.963 projets, 2.252 projets de vente ont été confiés à une agence immobilière pour 1.573 transactions (69,8% de réussite), alors que les plateformes entre particuliers ont permis de conclure 491 ventes sur 1.711 projets, soit seulement 28,7%. Les autres projets étant soit non aboutis, commencés ou réalisés via un autre moyen.

En conclusion : Une bonne agence immobilière affiche une efficacité incontestablement plus attrayante que d’opérer en roue libre sur le marché. Property One vous permet de bénéficier de nombreuses années d’expertise pour convertir efficacement votre projet. L’agence est votre représentant et votre meilleur allié ! Et une fois votre affaire conclue, vous pourrez affirmer avec satisfaction : « je recommande les services de Property One les yeux fermés ». Parce qu’un agent, c’est une relation pour la vie et non juste le temps d’une transaction. Voir les avis clients .

Intéressé(e) ? Prenez contact avec l’agence

Property One

Rue de Stalle 288C - 1180 Uccle

Tel : 02 376 60 66 – mail : info@propertyone.be