La société Degotte, spécialisée dans la construction modulaire, obtient un prêt de 3 millions d’euros Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Degotte

La Liégeoise Degotte obtient un prêt de trois millions d’euros d’Invest for Jobs. L'objectif est de multiplier ses activités par trois d’ici dix ans (de 9 à 30 millions d’euros de chiffre d’affaires) et la taille de son atelier par quatre (de 2 500 à 10 000 m²). "On est en discussion sur un terrain dans la région liégeoise en vue d’une inauguration d’ici 2,5 à 3 ans, précise Benoît Keyen, directeur du développement. C’est important car l’atelier est devenu un véritable goulot d’étranglement. On est à court de surface tant intérieures qu’extérieures."