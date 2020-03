Stéphan Sonneville n’est pas tant inquiet que surpris. D’autant plus que la société n’a jamais été aussi diversifiée qu’aujourd’hui.

La présentation des résultats d’Atenor lundi a été quelque peu éclipsée par l’émotion que suscite le Covid 19. Et c’était voulu. Stéphan Sonneville, patron de la société de développement, s’est quasiment contenté de trois chiffres : un résultat opérationnel en progression de 14,9 % par rapport à 2018 ; un résultat net consolidé de 37,78 millions d’euros en hausse de 7,39 % ; et un dividende qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années, passant de 2 euros par action en 2012 à 2,20 euros l’an dernier et 2,31 cette année.