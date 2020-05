Le basculement a eu lieu au début des années 2000. Si l’on regarde les statistiques, en 2000, 56 % des permis accordés en Belgique concernaient des maisons unifamiliales, contre 44 % pour des appartements. En 2002, on est à 50-50. Et puis la répartition n’a fait pratiquement que baisser pour arriver à 38 % d’unifamiliales en 2017 avant un léger rebond l’an passé (43 %). Une explication est à trouver du côté du prix des terrains (qui doivent être mieux exploités), de la densité de logements recherchée et de facteurs démographiques ou culturels, comme le retour à la ville notamment.