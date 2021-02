Libre Immo | Le dossier

Multiburo, qui propose des solutions flexibles en bureaux, coworking et salles de réunion, et BureauxLocaux, plateforme spécialiste de l’immobilier professionnel, viennent de publier un livre blanc Bienvenue dans le bureau idéal, suite à une enquête menée auprès de 350 décideurs d’entreprises en recherche de bureaux, complétés par des regards d’experts.

Directrice générale de Multiburo, Stéphanie Auxenfans constate un retour aux fondamentaux.

Pour quelles raisons les collaborateurs veulent-ils revenir au bureau ?