Après près de trente ans, le Carré, la célèbre discothèque de Willebroek, se retrouve avec un nouveau patron, Vincent Van Trier, qui possède déjà deux autres clubs "The Villa", à Anvers et Louvain.

La famille fondatrice, les Van Wonterghem (bien connus dans le milieu de l'événementiel), avaient ouvert le Carré en 1991. Mais les résultats financiers n'étaient plus au rendez-vous, l'enseigne accusant une perte nette de 300.000 euros ces dernières années. Il était temps de remixer le concept. Voilà chose faite avec une nouvelle personnalité aux commandes, comme le relate Het Laatste Nieuws.

Vincent Van Trier (37 ans), déjà propriétaire des clubs The Villa, va poser sa griffe sur le Carré en changeant l'intérieur, l'approche, le logo, la totale. Le nouveau patron assure toutefois que la marque restera inchangée et qu'il ne s'agira pas d'une copie de ses autres discothèques.

Le business du clubbing, Vincent Van Trier s'y est lancé sur le tard, après une carrière sans éclat dans le foot, écrit le Tijd. Le nouveau propriétaire du Carré était gardien de but du KV Mechelen et du FC Antwerp lorsque ces équipes évoluaient encore en deuxième division.

Le changement le plus remarquable sera peut-être la... politique à la porte. Pour entrer au Carré, il fallait déjà se présenter en beauté: chemise parfaite, chaussures de ville, voire en costume. Quiconque venait frapper avec des baskets et un t-shirt se voyait reconduit. "Sortir déguisé n'est plus d'actualité", a déclaré à la Gazet van Antwerpen, Van Trier,.