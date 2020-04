Libre Immo | Le Cefim développe un laboratoire d’apprentissage en ligne à destination des agents immobiliers.

Alors que de nombreuses agences immobilières ont pris les devants et usent de mille astuces virtuelles pour poursuivre leurs activités, le Centre d’étude et de formations immobilières (Cefim, plus de 800 unités de formation pour plus de 10 000 professionnels formés chaque année) suit le mouvement en développant une offre en ligne : le Cefim Learning Lab. Toutefois, si, pour les agences, cette entrée de plain-pied dans l’ère digitale est plus le fait de la crise sanitaire que d’une réelle envie de dépoussiérer le métier, l’évolution amorcée par le Cefim était à l’ordre du jour.