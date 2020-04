Libre Immo | Le Zoom Le Châtelain, ancienne zone dédiée à la voiture, est aujourd’hui un des quartiers les plus cotés de Bruxelles. Commerces de qualité, maisons de maître rénovées et restaurants en suffisance en font en Eldorado pour citadins exigeants.

Délimité par les trois grands axes prestigieux, l’avenue Louise, la chaussée de Waterloo, et la chaussée de Charleroi, le quartier du Châtelain jouxte ceux de Brugmann et Flagey, deux voisins ixellois à la vitalité affirmée. "C’est une bulle dans une vaste zone plus résidentielle", introduit Carlos Ramos, chargé de mission à l’Arau, l’Atelier de recherche et d’action urbaines. "Historiquement lié à l’industrie de la carrosserie et à l’automobile en raison de sa proximité avec la Forêt de Soignes, le quartier du Châtelain, part intégrante du quartier Tenbosch, s’est développé en parallèle à l’urbanisation de l’avenue Louise. Dès le départ, il s’agit d’un quartier mixte et multifonctionnel. La rue du Bailli, par exemple, a toujours accueilli des commerçants, des tailleurs de pierres aux pâtissiers, en passant par les carrossiers."