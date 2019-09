Le centre commercial bruxellois City 2 sort d’une rénovation lourde qui a duré 20 mois. Le changement est profond, reprenant les codes urbains de la rue Neuve voisine. Avec un accent mis sur le “food”.

Vingt mois de travaux, deux mois de vacances – pour une relance en douceur – et un mois de rentrée. Près de deux ans après les premiers déshabillages (des colonnes, faux plafonds, revêtements de sol…), le centre commercial bruxellois City 2 rénové rouvre officiellement ses portes, ce vendredi 27 septembre. Et lance un programme de festivités et d’animations qui durera pas moins de trois mois. Le tout alimenté par une campagne publicitaire qui se décline sur les termes “Re. Born”, “Re. Love”, “Re. live”, “Re. Taste” et, surtout “Re. Visit”.

