Libre Immo | Le dossier

En proposant notamment de dissocier le terrain et la construction, le CLT permet à des familles à plus faibles revenus de devenir propriétaires. Avec succès ?

Distinguer le propriétaire du sol de celui du bâti. Voici l’une des idées principales du "Community Land Trust" (CLT). Le concept est né aux États-Unis. Le premier CLT a été créé en 1969 à Albany en Géorgie, sur base de l’acquisition collective de terres agricoles.

Étendu aux zones urbaines, le modèle s’est surtout développé dans les années 1990. En 1992, il est d’ailleurs reconnu dans la législation américaine. Aujourd’hui, il existe plus de 250 CLT dans le pays. Le plus grand, Champlain Housing Trust, se situe à Burlington, dans le Vermont. Il a été lancé par le politicien Bernie Sanders. Il détient plus de 2 200 logements, en acquisitif comme en locatif, ainsi que 10 000 m² de surfaces commerciales, de services et d’activités sans but lucratif. Il a obtenu le prix de l’"Habitat Mondial" des Nations Unies en 2008.