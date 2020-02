Le Conseil d’administration de la SNCB a approuvé aujourd’hui la désignation du consortium BESIX-BPC/BPI et Immobel, en tant que soumissionnaire préférentiel, dans le cadre de la procédure relative à la réalisation du nouveau siège de la SNCB. Celui-ci sera situé à la gare de Bruxelles-Midi, sur le site des bâtiments de la SNCB présents sur l’avenue Fonsny, dont fait partie l’ancien Tri Postal.

La superficie s’élèvera à environ 75.000 m² bruts, permettant d’accueillir les différentes directions de la SNCB, ainsi que sa filiale HR-Rail, réparties aujourd’hui sur plusieurs sites autour de la gare de Bruxelles-Midi.

Le projet comporte, d’une part, la vente des immeubles de bureaux existants appartenant à la SNCB situés sur quatre sites et, d’autre part, la conception et la construction du nouveau siège principal de la SNCB sur le site de l’avenue Fonsny. Le produit de la vente des sites précités compense partiellement l’investissement que représente le développement de cet immeuble, dont la SNCB restera propriétaire.

© OMA, Jaspers & Eyers et Assar



La proposition architecturale retenue, du groupement d'architectes constitué de OMA, Jaspers – Eyers et Assar, prévoit de garder l’ensemble des trois bâtiments existants de l’avenue Fonsny et de leur adjoindre une extension sobre et contemporaine du côté des voies.

Le processus d’élaboration du projet a par ailleurs fait l’objet d’une collaboration entre la SNCB, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Saint-Gilles. Le Maître architecte, Perspective, URBAN et la Commune ont été membres des Comités d’avis Architecture, Urbanisme et Durabilité qui ont sélectionné le projet.

Le chantier démarrera début 2022 et l’objectif est de réunir, fin 2024, les plus de 4.000 collaborateurs concernés, de la SNCB et de HR Rail, sur ce seul site.