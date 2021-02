Gaëtan Hannecart cède sa place et les fonctions opérationnelles à Olivier Lambrecht. Matexi peut se targuer d'être le leader du marché belge en matière de développement de quartiers. En 2020, le groupe a vendu 1 605 maisons, appartements et terrains à bâtir - un nouveau record - et a livré 1 205 maisons et appartements.