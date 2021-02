Il est d’ailleurs amusant de constater que face à la petite gare de Calevoet s’ouvrent deux Dieweg, l’Ancien et le "Moderne", en fait une rectification de tracé, plus direct et un peu moins pentu. L’Ancien est prolongé par l’avenue Groelstvelt, nom rappelant la très ancienne seigneurie sur laquelle cette artère fut tracée.