Situé dans les collines au-dessus de Beverly Hills, le luxueux domaine est en vente pour 130 millions de dollars (soit 107 millions d'euros). "Un montant insensé", même pour les agents immobiliers de Los Angeles rapporte Het nieuwsblad. Le quartier est habité par des célébrités comme Denzel Washington, Justin Bieber ou Eddie Murphy aux côtés d'hommes d'affaires et même d'un membre de la famille royale saoudienne.

Le domaine s'étend sur 3,5 hectares et compte une surface habitable de 2000 mètres carrés avec une vue imprenable sur le canyon et Los Angeles. La maison dispose huit chambres et de 12 salles de bains ainsi qu'une bibliothèque et en bonus une statue grandeur nature de Rocky. A côté de la résidence principale se trouve une maison individuelle de deux étages ainsi qu'une aile séparée pour le personnel de service.

Cependant il est peu probable que l'acteur encaisse réellement 130 millions de dollars pour son domaine de Beverly Hills. La somme la plus élevée jamais payée pour une propriété dans le quartier chic de Los Angeles n'est "que" de 40 millions de dollars, selon les blogs immobiliers américains. Malgré le prix astronomique demandé, le domaine de Stallone n'est pas le plus cher du marché à Beverly Park puisque la Villa Firenze, un domaine somptueux appartenant à un milliardaire de l'aviation, est actuellement en vente pour 160 millions de dollars, 5 millions de moins que lors de sa première apparition sur le marché en 2018.