Pourquoi les Belges s'intéressent aux domaines agricoles, viticoles et forestiers français Immobilier Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock Le prix moyen des forêts a légèrement reflué (-1,1%) à 4 100 euros l’hectare, dans une fourchette de 620 à 12 470 euros.

Si les Belges s’intéressent au foncier rural français, ce n’est pas seulement par amour pour le terroir hexagonal ou pour une météo qu’ils espèrent plus clémente. Il y a une autre raison majeure : les prix y sont plus abordables. Dans le tableau reprenant les tarifs moyens des terres agricoles des 27 pays d’Europe et de la Grande-Bretagne qu’Agrifrance, filiale de BNP Paribas, publie dans son rapport annuel du foncier rural français, la Belgique campe en 2e position (à 38 500 euros l’hectare) derrière les Pays-Bas (70 320), devant le Luxembourg (37 300), l’Italie (34 150) et l’Irlande (28 070). La France, par contre, fait partie des dix pays les moins chers, à 6 000 euros l’hectare. Le pays est grand – certainement par rapport à ceux du top 5 – et cornaqué par les Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural). Il n’empêche…