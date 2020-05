Libre Immo | Le Zoom

Noyau commercial au sud de la commune verdoyante d’Uccle, le Fort Jaco combine luxueuses villas et petits immeubles à appartements bordant la Chaussée de Waterloo.

Voisin des quartiers Vivier d’Oie au nord et Prince d’Orange au sud, le Fort Jaco est aussi à un jet de pierre de la Place Saint Job, ainsi que du Vert Chasseur. Traversé de part en part par la Chaussée de Waterloo, il héberge une série d’enseignes commerciales, est proche du Bois de la Cambre et profite de l’atmosphère paisible des abords de la ville. "La Chaussée de Waterloo est la colonne vertébrale du quartier. Celui-ci démarre traditionnellement rue Alphonse XIII et se termine avenue Van Bever", introduit Serge Roland, géomètre-expert établi avenue Jacques Pastur, à la lisière du Fort Jaco.