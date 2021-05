Si le renouveau du quartier est lié aux aménagements de Tour&Taxis, il en est un autre qui profite aux habitants au niveau économique, c’est la transformation des anciens établissements Byrrh (on y produisait une boisson aromatisée au quinquina jusque dans les années 1960, quand ce "" est tombé en désuétude) en pôle d’activités Be-Here inauguré le 13 mai 2019, et conçu à l’image des Ateliers des Tanneurs , son directeur Ronald De Greef nous signalant que quand les jeunes entreprises des Ateliers avaient besoin d’un espace plus important pour se développer, Be-Here était tout trouvé.