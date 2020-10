Libre Immo | Le projet de la semaine

Porter un projet immobilier à terme n’est jamais une chose aisée ; tous les promoteurs en attesteront. D’autant si le projet en question est ambitieux, s’il se fonde sur un concept innovant et si des espaces verts sont en jeu. Tiercé gagnant pour le Jardin des Paraboles dévoilé par le groupe liégeois Promactif en mars 2018 dans la petite bourgade de Lessive, ancrée entre Rochefort et Beauraing, en province de Namur. Il se heurte à plusieurs revers et l’ire d’un collectif citoyen. Mais son auteur ne baisse pas les bras. La dernière mouture du projet, dont la voilure a été "diminuée de moitié par rapport à la version initiale puisque l’étude d’incidence indique un maximum de 455 occupants", commente Christophe Nihon, patron de Promactif Groupe, fait actuellement l’objet d’une demande de permis déposée auprès de la commune de Rochefort.