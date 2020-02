LIBRE IMMO | Le dossier Très prisées dans les 80 et 90, les fermes de charme et les surfaces industrielles reconverties gardent leur attrait aujourd’hui même si leurs chantiers sont complexes.

Logements bucoliques dans d’anciens corps de ferme, étables ou granges assainies, ou lofts design aménagés au sein d’usines désaffectées ou d’anciens entrepôts en milieu urbain ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. Nécessitant tous deux un chantier de reconversion technique, ils ont un cachet atypique. " Ces bâtiments réhabilités sont touchants car ils ont une histoire et un vécu. On les choisit pour leur atmosphère ", introduit Hugo Bauwens, architecte et professeur à la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta de l’ULB. " Ce sont des lieux de transformation et des bâtiments-outils qui permettent de réinventer l’espace. On modifie radicalement leur fonction initiale pour permettre d’autres usages. " Dotés d’un capital charme, ces bien stars ne se trouvent plus aussi facilement qu’avant et à des prix aussi attractifs d’autant que leurs performances énergétiques en découragent certains.