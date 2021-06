Libre Immo | Le dossier

L’histoire de ce quartier de Bruxelles est loin d’être un long fleuve tranquille. Depuis qu’il existe en tant que district de bureaux, il n’a pas véritablement connu de période d’accalmie.

Dès sa construction, reposant sur les rêves de grandeur du promoteur Charly De Pauw, de ses architectes-urbanistes du groupe Structures et des politiques de l’époque, mais aussi sur les cendres d’un quartier populaire, ce petit Manhattan bruxellois a fait débat et continue d’attirer les commentaires : démolitions, projet de tours démesuré et inadapté, abandon, reprise grâce à une occupation publique, vide locatif, etc.