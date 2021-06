Le commerce de détail rebondit en Belgique après la réouverture complète des magasins, analyse mardi le bureau de conseil en immobilier d'entreprise Jones Lang Lasalle (JLL). Le secteur va tenter de compenser les revenus manqués au plus fort de la pandémie, dans les mois qui viennent. Et les détaillants se tiennent prêts. Globalement, les chiffres du marché de l'immobilier retail du 1er semestre 2021 sont plutôt encourageants. "Le volume transactionnel provisoire au début du mois de juin a atteint 197 000 m², soit une augmentation de 34 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 25 % par rapport à la moyenne quinquennale du premier semestre. Un volume de transactions particulièrement élevé a été enregistré dans les parcs commerciaux", détaille JLL.

Les centres commerciaux ont également engrangé de bons résultats, avec des volumes transactionnels supérieurs de 50 % à ceux de 2020 et de 8 % à la moyenne sur cinq ans. "Il faut toutefois tenir compte du fait que près de la moitié (46 %) du volume d'occupation des centres commerciaux est représenté par des activités de loisirs - secteur très en vogue -, comme l'arrivée de Legoland à Docks Bruxsel en 2022 et MI12 à Westland et à Ville 2", précise le bureau de conseil.

Dans la continuité de 2020, le segment "Food & Beverage" a été le plus important porteur d'activités pour les "high streets" du pays. Le très tendance Dunkin' Donuts a notamment signé pour plusieurs magasins dans différentes artères commerçantes à travers le pays (Bruxelles, Gand, Anvers et Liège).

Le loyer de référence ou loyer maximal pour les rues commerçantes est actuellement de 1 600 euros par m² et par an pour le Meir à Anvers et de 1 550 euros par m² et par an pour la rue Neuve à Bruxelles. Cela représente une diminution de 11 % par rapport à l'année dernière.