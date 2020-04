Le Métropole ferme ses portes: le Covid-19 aura été le choc de trop après les attentats et le piétonnier © D.R. Immobilier Charlotte Mikolajczak

Cela fait plus d’un an que la famille Bervoets, seule aux commandes depuis juillet 2017, avait mis l’hôtel et les commerces attenants en vente.