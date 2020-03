Frédérique Masquelier et Charlotte Mikolajczak

Les Belges ne sont pas restés longtemps à se lamenter sur le report du Mipim début juin. Autant profiter de cette nouvelle semaine de liberté...

Dire que c'était vraiment inattendu n’est pas totalement vrai. La progression du Coronavirus en France était connue. Il n’empêche, quand Reed Midem annonce samedi à 14 heures qu’il reporte le Mipim prévu initialement du 10 au 13 mars, à la première semaine de juin, c’est un peu la douche froide. D’autant plus glacée d’ailleurs que la veille, le même Reed Midem confirmait qu’il maintenait son Mipim.

Toujours est-il qu’il prend quand même de court quelque 27 000 personnes, nanties, pour la très grande majorité, d’une chambre d’hôtel ou d’un appartement et d’un ticket d’avion ou de train. Et quelque 4 000 sociétés qui avaient opté pour une présence sur stand. Car c’est la première fois que Reed Midem reporte un Mipim. Et après 30 éditions, les participants ont peut-être oublié qu’ils devaient se prémunir d’une potentielle annulation…