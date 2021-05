Libre Immo |

C'est un projet d'envergure que mène le Fonds du Logement à l’angle des rues Delwart et des Trèfles à Anderlecht, sur d’anciennes pâtures totalisant 2,6 ha. Un nouveau quartier sera créé de toutes pièces, fort de… 466 logements. Il s’agit ni plus ni moins du plus grand projet jamais porté par l’organisation publique. "Dans le cadre du programme Alliance Habitat mis sur pied en 2013, la Région bruxelloise nous a donné pour mission de livrer mille logements acquisitifs", explique Saïd Mastari, directeur Immobilier du Fonds du Logement. "Avec cette seule opération, nous atteignons près de la moitié du quota assigné !"