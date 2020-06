Le Conseil des ministres a donné samedi 6 juin son accord pour la désignation du promoteur qui sera, entre autres, chargé des travaux de construction du nouveau Palais de Justice à Namur. Il s’agit d’AG Real Estate, CIT Blaton et BPC (groupe CFE). Le projet est signé par les architectes et bureaux d’études AUPA, CERAU, Atelier d’Architecture de Genval, Bgroup et Greisch réunis dans la Société momentanée AdP².

Les travaux pourraient commencer dès septembre 2020. Le déménagement des services de la Justice vers le nouveau bâtiment est prévu pour le premier semestre 2023. Le palais de justice sera construit via un partenariat public-privé sous la forme d’un marché de promotion de travaux. Un contrat de location de 18 ans avec une option d’achat à la fin de la durée de location sera signé avec le propriétaire. La Régie des Bâtiment évoque un investissement global de 117 millions d’euros.

© DR



Sur le site des Casernes Léopold

Le nouveau palais de justice sera construit sur le site des « Casernes Léopold » (sur 3ha 61 ares) dans le prolongement de l’entrée de Namur par le pont de Jambes.

Le futur complexe de 34.652 m² se présentera sous la forme d’un îlot, accueillant en son centre une salle des pas perdus, et dont la perspective principale sera dirigée vers le parc urbain. Cet emplacement offrira une connexion piétonne avec le centre-ville de Namur.

Les cours de justice se situeront de part et d’autre d’une salle des pas perdus très lumineuse grâce à la verrière qui la recouvrira. Au bout de cette salle se trouvera la cour d’assise.

© DR



Une circulation privée et sécurisée

Les étages supérieurs rassembleront les bureaux du personnel et des magistrats. Ceux-ci pourront d’ailleurs rejoindre les salles d’audience via une circulation privée et sécurisée. Ces salles seront séparées par différents patios qui créeront de larges puits de lumière naturelle.

Le bâtiment répondra aux critères de haute performance énergétique, sera composé de matériaux durables. L’ensemble du projet s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale.

© DR



14 salles d’audience

Le palais de justice comptera entre autres 14 salles d’audience, un local pour les pièces à conviction, un local d’archivage et 79 emplacements de parking réservés au personnel.

Le complexe abritera la cour d’assises, le tribunal de première instance, le parquet du procureur du Roi, le parquet de la jeunesse, le parquet de police, le tribunal et la cour du travail, l’auditorat du travail, le tribunal de commerce, la justice de paix ainsi que le barreau. Mais également le nouveau service DAB (Direction de la sécurisation) de la police fédérale et le volet pénal de la division de Dinant de l’arrondissement judiciaire de Namur (en pratique : les juges d’instruction, la chambre du conseil et le tribunal correctionnel).