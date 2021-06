De l'architecture à ses habitants, le Parvis de Saint-Gilles est devenu "un vrai village mondial" Immobilier Jean Bernard

© Jean Benard Originellement, le Parvis ne dépassait pas la chaussée de Waterloo.

Aux terrasses de cafés, on entend parler toutes les langues et les grandes marques de bière portugaises ou espagnoles s’écoulent presque aussi bien que les marques locales. Découvrir le quartier du Parvis de Saint-Gilles durant les heures de marché, et si possible par beau temps, constitue un moment de détente juste incroyable. Et, soyons francs, il n’y a pas vraiment besoin de faire de la retape pour attirer le monde, tant les terrasses de cafés aussi légendaires que les brasseries de l’Union, le Louvre ou Verschueren (fondée en 1880 mais dont la belle devanture Art Déco est couverte pour le moment d’échafaudages) ont fait les beaux jours du quartier.