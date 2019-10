"Tout le monde n’est pas prêt à vivre dans le Pentagone", estime Marc Dekeuleneer, géomètre-expert. "Et pourtant on y est proche de tout. Ce que je regrette, c’est qu’on a le sentiment que c’est parfois une zone de Bruxelles ‘enfants non admis’. Le centre n’a pas toujours beaucoup d’attrait pour les familles, même si j’en connais qui y sont heureuses. J’ai l’impression que ceux qui y achètent un bien viennent surtout de l’extérieur. On y trouve essentiellement des appartements et peu de petites maisons. Ou alors de très grandes maisons, comme au Sablon, mais qui ont été divisées en plusieurs logements. Or, le Bruxellois des 19 communes aime habiter dans une maison."