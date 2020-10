Lorsque l’on se lance dans la recherche d’une maison clé sur porte, on se retrouve rapidement face à divers projets avec des prix variant très fort d’un constructeur à l’autre pour des biens qui semblent similaires, et ce, même si les recherches sont limitées à une région précise, comme lorsque l’on est en quête d’une maison à vendre à Rocourt ou dans la Province de Liège. En accordant une attention particulière aux 4 grands points suivants, vous devriez mieux comprendre chaque prix affiché et, de ce fait, pouvoir évaluer s’il correspond à la qualité du bien proposé.

1. Les divers frais et taxes

Toute construction neuve et tout achat immobilier comportent une série de frais qui peuvent changer la donne. Il est donc important de savoir s’ils sont compris ou non dans le prix affiché.

La TVA : la taxe sur la valeur ajoutée est toujours d’application pour les biens immobiliers neufs, tels que les maisons clé sur porte. Celle-ci s’élevant à 21 %, elle peut réellement changer le prix d’une maison à vendre à Welkenraedt, Rocourt ou ailleurs et le faire passer d’abordable à totalement hors budget. Il faut donc bien vérifier si le prix d’une annonce comprend ou non cette taxe.

Les frais de notaire : tout achat immobilier implique un passage par un notaire pour valider l'acte d'achat. Les honoraires du notaire et les diverses formalités administratives sont à prendre en compte : ils reviennent à environ 1 ou 1,5 % du prix de vente du bien.

Les frais d'acte de crédit hypothécaire : si votre achat immobilier est financé en partie par un prêt bancaire, cela implique une garantie pour la banque – l'hypothèque – et donc un acte notarié. Ces frais dépendent entièrement du prêt contracté et donc de l'emprunteur ; c'est pourquoi ils ne sont jamais mentionnés sur une annonce. Cependant, ne les oubliez pas dans l'établissement de votre budget lorsque vous cherchez une maison à vendre (à Rocourt ou ailleurs).

Les frais d'architecte et d'étude du sol : ces frais représentent généralement 5 à 7 % du prix d'une maison. Il est parfois nécessaire de procéder à une étude des sols et il est indispensable de fournir un certificat PEB. Certains constructeurs ne comptent pas tous ces divers frais dans leur prix de vente affiché, or il faudra bien que l'acheteur s'en acquitte à un moment donné.

2. La qualité des matériaux et des finitions

Les matériaux et les finitions sont-ils de qualité ? Les équipements proposés sont-ils suffisamment haut de gamme pour avoir une durée de vie correcte ou un fonctionnement qui ne soit pas trop énergivore ? La solution la plus économique est peut-être intéressante au moment de l’achat, mais vous risqueriez de le regretter à l’usage… Veillez donc à la qualité des équipements les plus importants. Renseignez-vous en demandant le cahier des charges de toute maison à vendre à Rocourt et alentours qui vous intéresse.

3. L’aménagement du terrain

Le nivellement d’un terrain et l’aménagement des abords d’une maison et de son jardin peuvent représenter un réel budget. Cette partie des travaux est-elle comprise dans le prix ou devrez-vous la prendre à votre charge ? Les terres seront-elles bien évacuées quand vous prendrez possession de votre maison ? Vérifiez bien tout cela pour éviter de vous retrouver avec une montagne de terre que vous n’aviez pas prévue au fond du jardin.

4. Les raccordements

Les raccordements à l’eau, au gaz, à l’électricité, à la télédistribution, etc. engendrent des frais. Il est essentiel que ceux-ci soient faits pour qu’une maison soit habitable. Le tout est de savoir s’ils sont ou non inclus dans le prix affiché et, si c’est le cas, si ce prix tient compte des spécificités de la maison (éloignement au réseau, terrain en pente, sol complexe…) ou s’il s’agit d’un tarif standard à affiner.

Avec Batico, le prix est toujours tous frais compris !

Batico vous propose des maisons clé sur porte à vendre et vous donne un prix tous frais compris ! Il n’y a ainsi jamais aucune mauvaise surprise sur le prix de nos maisons à vendre à Welkenraedt, Rocourt, Chaineux, etc. Le prix affiché comprend ainsi tous les frais (TVA, raccordements, architecte, aménagement du terrain, etc.) à l’exception des frais qui seraient liés à votre crédit hypothécaire puisqu’ils dépendent de vous et pas uniquement de la maison. Batico vous propose des maisons directement fonctionnelles, dans lesquelles vous n’avez qu’à installer vos meubles et poser vos valises et qui ne nécessiteront pas de travaux supplémentaires.