Le prix médian des maisons 4 façades était de 300.000 euros (+2,4%) et d'un appartement de 200.000 euros (+7%), indique vendredi Statbel, l'office belge des statistiques. Ces prix moyens cachent de fortes disparités régionales avec une Région wallonne moins chère pour l'immobilier, une Flandre entre les deux et Bruxelles, sans surprise, dont les prix immobiliers sont les plus élevés du pays.

En Wallonie, le prix moyen d'une maison 2 ou 3 façades était de 150.000 euros durant cette période (+3,4%), d'une maison 4 façades 250.000 euros (+6,4%) et d'un appartement 155.000 euros (+6,9%).

A Bruxelles, région la plus chère, il fallait débourser 421.000 euros pour une maison 2-3 façades (+5,5%), 860.000 euros pour une villa (+0,9%) et 221.750 euros pour un appartement (+9%).

En Flandre, Les maisons de type fermé ou semi-fermé y coûtaient 237.250 euros, soit une hausse de 3,2% par rapport au premier semestre de 2019. En ce qui concerne les maisons de type ouvert (340.000 euros), les prix ont augmenté de 4,6%, soit 15.000 euros. Les appartements ont coûté 205.000 euros et sont ainsi 7,9%, soit 15.000 euros, plus chers, note Statbel.