Le prix médian d'une maison en province de Luxembourg a atteint pour la première fois 180.000 euros en 2019, ressort-il de l'analyse du marché immobilier pour l'année 2019 réalisée par la compagnie des notaires du Luxembourg.

Derrière ce prix médian, des disparités importantes sont relevées en fonction de l'emplacement géographique. L'arrondissement d'Arlon, limitrophe du Grand-Duché de Luxembourg, affiche un prix médian de 240.000 euros. Les arrondissements de Virton et de Bastogne, avec des prix médians allant de 179.000 euros à 184.000 euros, bénéficient également de la proximité avec le Grand-Duché de Luxembourg, mais les axes autoroutiers sont moins directs que pour l'arrondissement d'Arlon.

De façon plus générale, les notaires notent que les maisons situées autour des autoroutes E411 et E25 affichent des prix médians plus élevés que les communes plus éloignées de ces deux axes.

Même au sein de l'arrondissement d'Arlon, le prix d'une maison varie fortement d'une commune à une autre, de 184.500 euros (à Martelange) à 325.000 euros (à Attert), soit une différence de prix de 140.500 euros. Chaque commune de l'arrondissement a un prix médian plus élevé que celui de la province de Luxembourg. La commune la plus chère a même une médiane supérieure à celle du Brabant Wallon (310.000 euros).

Sur l'arrondissement de Bastogne, les prix vont de 169.000 euros (à Houffalize) à 230.000 euros (à Bastogne); et sur l'arrondissement de Marche-en-Famenne, le prix médian varie de 125.000 euros (à Rendeux) à 215.000 euros (à Marche-en-Famenne).

Sur l'arrondissement de Neufchâteau, les prix médians vont de 117.500 euros (à Bouillon, commune où les prix sont les moins élevés dans la province) à 210.000 euros (à Libramont-Chevigny) A noter que sur la commune de Libin, 75% des maisons sont vendues à un prix supérieur à la médiane de l'arrondissement (160.000 euros). Tandis qu'il n'y a que dans l'entité de Bouillon, que 75% des maisons sont vendues à un prix en deçà de la médiane de l'arrondissement (160.000 euros). 25% des maisons sont même vendues sous les 59.000 euros.

Enfin sur l'arrondissement de Virton, où le marché immobilier des maisons est le plus hétérogène de la province, les prix médians vont de 122.000 euros (à Rouvroy) à 269.000 euros (à Etalle), soit une différence de 145.000 euros.

Concernant les appartements, le prix médian en province de Luxembourg a atteint 166.500 euros en 2019.