Libre Immo | Le zoom Les hôtels particuliers du quartier tiennent bon ; le prix au mètre carré reste très élevé, ce qui empêche le petit commerce de tenir le coup.

Comme souvent à Bruxelles, il est important de connaître l’histoire d’un quartier pour mieux l’appréhender de nos jours. Avec celui du Cinquantenaire, on est servi. D’abord plaine de manœuvre militaire - le plateau de Linthout est situé non loin des casernes - il est choisi pour accueillir les festivités marquant le jubilé de la Belgique. En 1888, une deuxième exposition et un Grand Concours international des Sciences et de l’Industrie est le prétexte à la création d’un pôle muséal concentrant "tout le savoir de la nation".