Le quartier du Fort Jaco, parmi les plus excentrés de la commune d’Uccle, en direction de Waterloo, doit son nom au fortin construit en haut du Vivier d’Oie au début du XVIIIe siècle, évoquant le soldat-mercenaire Jacques Pastur (1659-1723), dit Jaco. Son bâti date des années 30, mais surtout des années 50 et suivantes. Et fait le bonheur de nombre de Français. Sur le plan strictement immobilier, quatre éléments clé peuvent être soulignés.