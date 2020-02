Selon la rue que l'on parcourt, ce quartier de l’ouest du Pentagone bruxellois offre des visages très contrastés. Une ancienne zone industrielle qui accueillait des usines dont celle du biscuitier Dandoy, entre les rues des Fabriques et Rempart aux moines, côtoie la Place Sainte Catherine, quartier commerçant de longue date, avec ses bars et restaurants animés, et jouxte, rue de Flandre et rue Sainte Catherine, des impasses et anciennes petites maisons ouvrières datant de l’époque du port de Bruxelles.