L’objectif du nouveau CEO est de passer de 110 agences franchisées aujourd’hui à 150 d’ici 2025.

Il y a deux grands réseaux d’agences immobilières en Belgique, tous deux d’origine américaine : Century 21, qui réunit 160 agences, et ERA, qui en compte 110. Le premier a un meilleur taux de pénétration en Wallonie et à Bruxelles, le second abrite principalement ses franchisés en Flandre. La raison en est toute simple : le master franchisé initial de Century 21 est wallon, alors que celui d’ERA est flamand.