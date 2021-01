Libre Immo | Le dossier

En 2006, quand le groupe français Été 67 lui consacre une chanson à succès, le "Quartier de la gare" est loin d’être glamour. Dépeint comme "le quartier le plus immonde", et ce, "dans toutes les villes du monde", décrié comme celui "où l’on n’ose pas sortir le soir", son image laisse à désirer.

Pourtant, pour des raisons évidentes de mobilité et de durabilité, le train est appelé à gagner en importance. Et la proximité d’une gare attise les appétits des promoteurs et investisseurs. D’autant plus que celle-ci s’instituera en porte d’entrée privilégiée des voyageurs arrivant en ville.