Pour habiter différemment demain, il existe aussi des alternatives en "dur", tout en restant loin des lotissements qui fleurissent un peu partout. Et c’est encore plus vrai en Brabant wallon, où la pression immobilière est très forte. Nombreuses sont les familles qui cherchent à s’affranchir du carcan de la traditionnelle villa quatre façades, par choix de vie ou par impératif financier. Et puis, il y a ceux qui veulent freiner au maximum l’étalement urbain et vivre plus près de la nature.