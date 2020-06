Libre Immo | Il est ouvert aux visiteurs accrédités du Mipim 2020 et à ceux de la Paris Real Estate Week dès le 17 août.

Avec l'annulation du Mipim mi-mars et son report au printemps 2021, l’organisateur Reed Midem se devait de trouver une solution pour les 45 projets en compétition pour les très convoités Mipim Awards. Sélectionnés par un jury de professionnels en janvier, ceux-ci ont été portés à son attention par non moins de 19 pays dans 11 catégories différentes. Parmi eux, la Belgique peut se targuer de cinq projets retenus, quatre portés sur son sol et un en Pologne.