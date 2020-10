Il n’y a pas que le prix des maisons qui a flambé depuis le début de l’année en Brabant wallon, celui des appartements aussi.

La province enregistre d’ailleurs la progression la plus importante du pays, avec une hausse des prix de 11,9 %. Durant les 9 premiers mois de 2020, le prix moyen d’un appartement dans le Brabant wallon s’élève à 276 949 euros. Pour la première fois, c’est dans la province belge que le prix moyen d’un appartement est le plus élevé. Le prix moyen d’un appartement dans la jeune province est même plus élevé que le prix moyen d’un appartement à Bruxelles ! À titre de comparaison, le prix moyen d’un appartement en Wallonie est de 189 255 euros et de 274 464 euros à Bruxelles.

LIRE AUSSI : Le prix moyen d'une maison en Brabant wallon dépasse le cap des 350.000 euros (infographie)

" Cela s’explique surtout par le fait qu’il n’y a pas beaucoup d’appartements en Brabant wallon , note Renaud Grégoire, notaire à la Fednot. Certaines personnes âgées veulent s’installer dans un climat confortable et vont vendre leur propriété à un prix qui avoisine celui de l’appartement qu’ils souhaitent acheter. On observe une corrélation entre le prix de la maison que les gens vont vendre et ce qu’ils vont acheter en Brabant wallon. "