D'après la compagnie des notaires de la province du Brabant wallon et son analyse du marché immobilier en 2020, le Brabant wallon a connu l'an dernier une baisse de l'activité immobilière de 8,4 %. Dans le même temps, cette activité a légèrement augmenté ou est restée stable dans les autres provinces wallonnes.

En ce qui concerne les prix médians calculés par les notaires, celui des maisons dépasse les records des années précédentes et s'établit à 330.000 euros, en hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Le prix médians des appartements, lui, s'établit à 253.300 euros, en hausse de 10,1 % en un an. C'est désormais le prix médian d'appartement le plus élevé en Belgique.

En 2020, pour la première fois, un appartement en Brabant wallon atteint le prix médian de 250.000 euros, contre 217.000 euros au niveau national et 175.000 euros pour la Wallonie. Les notaires brabançons wallons relèvent que pour les appartements, sur les cinq dernières années, la plus-value est de 20,6 % : elle est plus importante que pour les maisons où la hausse enregistrée en cinq ans est de 18,6%. La part de marché pour les appartements en Brabant wallon est de 19 %. C'est le ratio le plus important en Wallonie.

Le nord et le centre de la province plus prisés

Les appartements les plus chers, entre 300.000 et 340.000 euros de prix médian, sont situés au nord et au centre de la province, dans les communes de Braine-l'Alleud, Waterloo, La Hulpe et Rixensart. A Ottignies Louvain-la-Neuve et Mont-Saint-Guibert, le prix médian se situe autour de 275.000 euros.

En ce qui concerne les maisons, le prix médian de 330.000 euros enregistré en 2020 en Brabant wallon (contre 250.000 euros au niveau national) n'a jamais été aussi haut, et atteint le prix du Brabant flamand tout en restant inférieur à celui de Bruxelles (440.000 euros). Ce prix médian en Brabant wallon varie en réalité fortement d'une commune à l'autre, allant de 230.000 euros pour une maison à Hélécine, à 587.500 euros pour une maison à Lasne. Mais dans pratiquement toutes les communes du Brabant wallon, de nouveaux seuils ont été atteints l'an dernier. Lasne se hisse dans le "top 5" des communes les plus chères de Belgique pour les maisons. Et au niveau wallon, toutes les communes du "top 10" sont des communes du Brabant wallon.

Selon les notaires brabançons wallons, le fait que le prix médian des appartements soit le plus cher de Belgique et que celui des maisons dépasse de 32 % le prix médian au niveau national est dû à plusieurs facteurs et notamment l'attractivité du Brabant wallon, qui fait que la demande reste importante alors que l'offre est relativement faible. En ce qui concerne les appartements, une partie des acquéreurs envisagent aussi l'achat immobilier comme un investissement de rapport. L'engouement restant soutenu avec une inflation peu importante et des taux hypothécaires bas, il n'est pas exclu que les prix continuent à augmenter en 2021.