Le gouvernement bruxellois prépare une nouvelle version de son règlement régional d’urbanisme (RRU), qu’elle soumettra à l’enquête publique, dans son entièreté, sous cette législature. Cette refonte prendra du temps mais semble indispensable, au regard des critiques, recours et avis juridiques mais aussi des changements structurels influant sur nos modes d’habitat. On parle ici du réchauffement climatique ou de la crise sanitaire du Covid-19. L’institut bruxellois de statistiques (Ibsa) a ainsi constaté que les communes du croissant pauvre furent les plus touchées par la surmortalité due au Covid-19. Les causes sont multiples : moins de télétravail, plus de comorbidité mais aussi et surtout, le bâti.