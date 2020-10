Libre Immo | Le dossier

Après plus d’une décennie en augmentation, le prix des forêts françaises a accusé, l’an dernier, un recul. Léger, mais bien réel.

"On est toujours sur un marché dynamique, avec plus de demandes que d’offres", soutient Benoît Léchenault, le directeur-gérant d’Agrifrance, qui pointe une augmentation du nombre de transactions de forêts de 6,3 % l’an dernier. Ce qui n’en sous-entend pas moins que si l’ensemble du marché reste dynamique et l’est depuis quelques années (quelque 100 000 hectares cédés en 2010, près de 140 000 l’an dernier), il risque peut-être de l’être moins dans les années qui viennent… Assurément sur le front des prix de vente.